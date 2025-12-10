Il Cagliari diventa ufficialmente “italo-americano”

Il Cagliari diventa italo-americano. Da oggi sono entrati ufficialmente nel capitale sociale alcuni investitori guidati da Maurizio Fiori, originario della Sardegna, e da Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Stati Uniti, che hanno acquisito una partecipazione minoritaria.

“Oltre alle figure apicali Fiori e Gupta – spiega la nota del club sardo – il nuovo gruppo di investitori include profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale. La loro esperienza, unita al contributo di altri investitori statunitensi, è destinata a rafforzare il profilo internazionale del Cagliari, potenziare le opportunità commerciali e supportare gli obiettivi sportivi di lungo termine della società.”

“Entrare a far parte del Cagliari rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità – hanno dichiarato Fiori e Gupta -. Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria”.

Maurizio Fiori è Managing Director di Praxis Capital Management, hedge fund globale con sede a Chicago, dove guida la divisione Private Markets. È anche CIO di Argos Investment Management, con oltre 1 miliardo di dollari in gestione in investimenti alternativi. Ha iniziato la carriera in Olivetti, per poi entrare in Marquette Partners, una delle principali società di trading proprietario a livello mondiale. In qualità di partner, ha guidato l’espansione internazionale dell’azienda con sedi a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seul. Dopo Marquette, ha investito in vari settori, tra cui food & beverage, beni di lusso, ospitalità e real estate. Si è laureato con lode alla Washington State University, con specializzazione in International Business and Finance e minor in Economia e Studi Giapponesi.

Prashant Gupta, CFA, è un imprenditore di successo con oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici. È stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum laude.

L’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta così composto: Tommaso Giulini – Presidente; Maurizio Fiori – Vice Presidente; Carlo Catte – Consigliere e Amministratore Delegato; Stefano Melis – Consigliere e Amministratore Delegato; Prashant Gupta – Consigliere; Fedele Usai – Consigliere.

L’operazione è stata seguita dallo studio legale Hogan Lovells, con il coordinamento di Paola Barometro ed Eric Andalman. Le attività di due diligence fiscale, finanziaria e commerciale sono state condotte dal Deloitte Sports Business Group e da Sergio Martone di Studio Business Consulting (Milano). il Cagliari Calcio è stato assistito dall’Avvocato Antonio Romei dello Studio BDL (Roma).